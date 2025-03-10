¤´ÅöÃÏÌ¾Êª¡Ø°ËÀª¤¦¤É¤ó¡Ù¤Î¹©¾ì¤Ç¤ÎÏ«ºÒ¤òÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î10Æü¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤ßÀ½ÌÍ¡×¤ÈÃËÀ­¼ÒÄ¹¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ËÀª»Ô¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤ßÀ½ÌÍ¡×¤È¤½¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ­(61)¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ4Æü°Ê¾åµÙ¶È¤·¤¿Ï«Æ¯ºÒ³²¤òÏ«´ð½ð¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢3·î10Æü¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï«´ð½ð¤Ï¼ÒÄ¹¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÖ½Å¤¤»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­½¾¶È°÷