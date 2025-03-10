¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬Êý¿Ë¤ò¡ÈÆóÅ¾»°Å¾¡É¤µ¤»¤¿¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÞÂ¦¤¬ÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÌîÅÞÂ¦¤¬¤Þ¤ºÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬Àè½µ¡¢º£Ç¯8·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞÆÁ±Ê¥¨¥ê »²±¡µÄ°÷¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ú¤­¾å¤²°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¶¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤Ï¤Ê