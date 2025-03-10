¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¡á¥Ê¥´¥äµå¾ìÃæÆü¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Ï10Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£11Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢100µå¶á¤¯Åê¤²¤ëÍ½Äê¡£¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÅê¤²½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£10¼ºÅÀ¤È¤«¤·¤¿¤é¡Ê³«ËëÅê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¤â¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£8Æü¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¿·¿Í¡¢¶â´Ý¡Ê