·ÝÇ½³¦¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Îµ¿¹ö¤¬¥×¥íÌîµå³¦¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê¼ê¡¦»³²¬ÂÙÊå¡Ê29¡Ë¤Î¼«½Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤¬¡Ö¼«¼ç¿½¹ð¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë7µåÃÄ¡¢·×14¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬Ì¾Á°¤ÏÈó¸øÉ½¤Ç¡¢Áª¼ê²ñ¤â½èÈ³¤Ê¤·¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø»³²¬¤À¤±²Ä°¥¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×