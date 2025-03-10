¡ÖÉáÄÌ¤ÎÂç¿Ã¤Î²¿ÇÜ¤â¤·¤ó¤É¤¤¡£¤Ê¤ó¤»¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö¿·Ê¹ÆÉ¤ó¤À¤éÃ¯¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¸«¤¿¤é²¿¤À¤«ËÜÅö¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡£¿²¤ë»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤·¡×¡Ú´é¤ò¸«¤ë¡Û·Ð»ºÂç¿Ã¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×½ü³°¸ò¾Ä¤ÇË¬ÊÆ¡ÄÆüËÜ¤ÎÄÌ¾¦À¯ºö¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤¢¤Î¡ÈLGBTº¹ÊÌ´±Î½¡É»º·Ð¿·Ê¹¤ÏºòÇ¯12·î27ÆüÉÕ¤Î»æÌÌ¤Ç¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤é3¥«·î·Ð¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê67¡Ë¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Î¹Ö±é¤Ç¤³¤¦¥Ü¥ä¥­¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î¤ÎÅÞ²ñ¹ç¤äÅÞÂç