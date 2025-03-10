¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï11Æü¤ËËÜµòÃÏ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Çºå¿À¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°éÀ®3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢»³ËÜ³Ø±à¹â¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿û°æÅê¼ê¡£ÆþÃÄ¸å¤Ï2·³¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¤½¤Î³èÌö¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤â¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿û°æÅê¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤ºÄ¾µå¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ê