¡û·ÐºÑÅý·×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É £°£¸¡§£³£°Æü¡¦Á´À¤ÂÓ²È·×Ä´ºº £°£¸¡§£³£°¹ë¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥¯¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô £°£¸¡§£µ£°Æü¡¦¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡¤²þÄêÃÍ¡Ë £°£¸¡§£µ£°Æü¡¦¥Þ¥Íー¥¹¥È¥Ã¥¯ £°£¹¡§£°£±±Ñ¡¦£Â£Ò£Ã¡Ê¾®ÇäÏ¢¹ç¡Ë¾®ÇäÇä¾å¹âÄ´ºº £°£¹¡§£³£°¹ë¡¦£Î£Á£Â¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶ä¹Ô¡Ë´ë¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô £²£³¡§£°£°ÊÆ¡¦£Ê£Ï£Ì£Ô£Ó¡Ê¸ÛÍÑÆ°ÂÖÄ´ºº¡Ëµá¿Í·ï¿ô ¢¨Æü¡¦³ÕµÄ ¢¨ÊÆ¡¦£³Ç¯Êª¹ñ