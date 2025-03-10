10Æü15»þ45Ê¬¡¢TOPIXÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°½µËöÀ¶»»ÃÍÈæ0.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2705¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï4Ëü7987Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎTOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍ2700.76¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï4.24¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹