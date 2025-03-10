¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤ÎYouTube¡ÖSUGIYAnoYouTube¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÆþ¤êºÇ½é¤Î2·³¸ø¼°Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºå¿Àº¸ÏÓ¤«¤é¼õ¤±¤¿¡ÈÀöÎé¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æó¾¾³Ø¼Ë¤«¤é2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¹­ÅçÆþ¤ê¡£Æ±´ü¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ºå¿À¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤«¤é1·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¤é¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢2·³¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½