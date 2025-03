歌手・浜崎あゆみさんが2025年3月9日、リーダー論にまつわる格言をインスタグラムで投稿し、「言葉選びのセンスが凄い」などと反響を呼んでいる。「I'm not a boss. I will always be a leader」浜崎さんはファー帽子にタイトな黒衣装のモノクロ写真を公開しながら、「I'm not a boss. I will always be a leader.ボスは『私』と言い、リーダーは『私達』と言う。ボスは失敗の責任を負わせ、リーダーは黙って失敗の責任を取る」