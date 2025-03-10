¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥É¥¤¥Ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ1.4%Á°²ó-2.4%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-2.9%Á°²ó-3.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ ¥É¥¤¥ÄËÇ°×¼ý»Ù¡Ê1·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ200.0²¯¥æー¥íÁ°²ó207.0²¯¥æー¥í¡ÊËÇ°×¼ý»Ù) ¡Ú¥Î¥ë¥¦¥§ー¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ0.5%Á°²ó0.2%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ2.5%Á°²ó2.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡Ú¥È¥ë¥³¡Û ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë16:00 Í½ÁÛN/A