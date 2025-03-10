µÆÃÓÀ½ºî½ê [Åì¾Ú£Ó] ¤¬3·î10ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯4·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1800Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª2²¯9000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï9²¯7700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7100Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª9000Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï8²¯1800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë26.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿11-4·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢