´Ú¹ñ¤Ç·±ÎýÃæ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¡¢¸í¤Ã¤ÆÇúÃÆ¤òÅê²¼¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏºÂÉ¸¤Î³ÎÇ§¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¶á¹Ù¤ÎÊúÀî»Ô¤Çº£·î6Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬Ãæ¤Ë´Ú¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡2µ¡¤¬ÇúÃÆ8È¯¤òÌ±²È¤Ê¤É¤Ë¸í¤Ã¤ÆÅê²¼¤·¡¢Ì±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à31¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î´Ú¹ñ·³¤ÎÄ´ºº¤Ç¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È2¿Í¤¬»ö¸ÎÁ°Æü¤ËÇúÃÆ¤òÅê²¼¤¹¤ëºÂÉ¸¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤¢¤ÈÎ¥Î¦¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÂÉ¸¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤­¤ç¤¦¿·¤¿¤Ë