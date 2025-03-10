¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/10¡Û½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê3·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ËÂè1½µ»î¼Ì²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¢¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¤ÇÄ«¥É¥é²ñ¸«ÅÐ¾ì¢¡º£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ç¤Î¿®Íêº£ºî¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖÆü¡¹ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦6ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤Ç¤¤¤í¤ó