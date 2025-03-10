¢¡¥Û¥ï¥¤¥È¤Î°áÁõ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¡Ä¢¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº½°±¡µÄ°÷¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë(47)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2023Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö3·î8Æü¤Ï¹ñºÝ½÷À­day¤Ç¤·¤¿¡£½÷À­¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤äº¹ÊÌ¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£ºÇ¶áÆüËÜ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃËÀ­¤«¤é½÷À­¤ËÆü¡¹¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ?¥ß¥â¥¶?¤òÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÌ¼¤Ë¥ß¥â¥¶¤Ç¤Ï