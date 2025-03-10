Yoshifumi Takemoto¡ÎÅìµþ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æâ³ÕÉÜ¤¬£±£°Æü¸øÉ½¤·¤¿£±·î¤Î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ôÂ®Êó¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡á£±£°£°¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â­¸µ¤Î·Êµ¤¤ò¼¨¤¹°ìÃ×»Ø¿ô¤ÏÁ°·îÈæ£°¡¥£±¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î£±£±£¶¡¥£²¤Ç¡¢£²¥«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¹Ô»Ø¿ô¤âÆ±£°¡¥£±¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î£±£°£¸¡¥£°¤Ç¡¢£²¥«·îÏ¢Â³¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£´ðÄ´È½ÃÇ¤Ï£¹¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡Ö²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£°ìÃ×»Ø¿ô¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÑµ×ºâ¾ÃÈñºâ½Ð²Ù¤ä²·Çä¡¦¾®