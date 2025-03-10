¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶´´·Ã¤µ¤ó¤¬¡¢£³·î£±£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖViivo¡×¤Ø½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¸¶´´·Ã¡Û·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖViivo¡×¤Ø½êÂ°¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¸¶´´·Ã¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Viivo¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£