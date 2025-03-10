º£·î20Æü¤Ç¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬»ö·ï¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²â¥ö´Ø±Ø¤ÇÇò¤¤ËÉ¸îÉþ¤òÃå¤Æµ¤ÂÎ¤òºÎ¼è¤¹¤ë·Ù»¡´±¡£ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿1995Ç¯3·î20Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤­¤ç¤¦¤«¤éÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌò½ê¤Ç¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢