Humeyra Pamuk[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï£¸Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÅÅÎÏÍ¢Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥é¥¯¤Ø¤ÎÀ©ºÛÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤È¡¢ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ­ÁË»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖºÇÂç¸Â¤Î°µÎÏ¡×À¯ºö¤Î°ì´Ä¡£ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤Ï£¸Æü¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¹¹¿·¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë·ÐºÑÅª¡¦ºâÀ¯Åª¤Ê²¸·Ã¤âµö¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹