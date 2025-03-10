Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¹©ºîµ¡³£¤ÎËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹À½ºî½ê¤Ï£±£°Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÂè»°¼Ô¤«¤é¼«¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÇã¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ë½é´üÅª¤Ê°Õ¸þÉ½ÌÀ½ñ¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Çã¼ý¶¥Áè¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ËÒÌî¥Õ¥é¥¤¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤¬ºòÇ¯£±£²·î¡¢»öÁ°¤Î¶¨µÄ¤äÂÇ¿Ç¤ò¤»¤º¤Ë¡¢£±³ô£±Ëü£±£°£°£°±ß¤Ç¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë¤·´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤