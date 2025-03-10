Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î°ìÉô¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤Ê¤É¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10Æü¤«¤é°ú¤­¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬º£·î¡¢ÂÐÃæ´ØÀÇ¤ò°ú¤­¾å¤²¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉüÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë·ã²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò20%¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î°ìÉô¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢10Æü¤«¤é´ØÀÇ¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï·ÜÆù¤ä¾®Çþ¡¢¥È¥¦¥â¥í