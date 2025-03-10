¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¤×¤Ë¤×¤Ë¤È½À¤é¤«¤Ê»ý¤Á¼êÉÕ¤­¤Î¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÆùµå»ý¤Á¼ê¤Î1µé¼×¸÷À²±«·óÍÑÄ¹»±¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÆùµå»ý¤Á¼ê¤Î1µé¼×¸÷À²±«·óÍÑÄ¹»±¡× © Disney ²Á³Ê¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë»±¹üÄ¹¤µ