¤³¤ì¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤ª¸È¤µ¤ó¤¬Â¹¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡© µÁÊìÇ°´ê¤ÎÂ¹Ì¼ ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÁÊì¤Ï¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é²Ä°¦¤¯¤È¤â¡¢ÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤¯¤é¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍ­Ì¾»ì