2022Ç¯10·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó»ÐÄï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¤Ç¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¹õÌÚ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Â©»Ò¤¬Ë¹»Ò¤Ë¤Ï¼ª¡¢¿¬¤Ë¤Ï¿¬Èø¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤µ