½µÌÀ¤±£±£°Æü¤ÎÅìµþºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¿·È¯£±£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÎ®ÄÌÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ¡¢Á°½µËö½ªÃÍÈæ£°¡¦£°£´£µ¡ó¹â¤¤£±¡¦£µ£¶£µ¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï²¼Íî¡Ë¤·¤¿¡££²£°£°£¸Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡¢£±£¶Ç¯£µ¤«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£