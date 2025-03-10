¡þMLB¥ª¡¼¥×¥óÀï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä8-6¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥¹¥í¡¼¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ò´Þ¤à3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥É¥´¥í¡£Â³¤¯2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ÇÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£2