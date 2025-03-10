10ÆüÄ«¡¢ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð1¸®¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¸Åµ×´î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤é¡Ö½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É12Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤Ï2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì»þ¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤«¤é¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à83ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬µß