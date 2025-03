韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERが、7日から9日の3日間にわたって、韓国・仁川のインスパイアアリーナでワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP .2- IN INCHEON』を開催した。【ライブ写真】5人そろって登場!美しい姿のTXTメンバーは大歓声の中、現代版王子様が思い浮かぶブラックスーツを着て登場。「Over The Moon」でオープニングとなり、メタルロックバージョンに編曲された「Deja Vu」や