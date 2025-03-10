¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç3·î18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤ÎÌø¥ö±º¹â¹»¤Ç¡¢10ÆüÁÔ¹Ô²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîµåÉô¤Ë¥¨ー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ÎÌø¥ö±º¹â¹»¤ÇÌîµåÉôÁÔ¹Ô²ñ350¿Í¤¬Áª¼ê¤Ë¥¨ー¥ëÂçÊ¬¡¦±§º´»Ô Ìø¥ö±º¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤òÁ°¤Ë10Æü¡¢À¸ÅÌ²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤ÆÁÔ¹Ô²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¡¢2Ç¯À¸350¿Í¤¬ÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼°¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Î¥ä¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¤¥ó