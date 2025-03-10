3·îËö¤Ç¤ÎÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ¡Ê33¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âà¼Ò¤òÁ°¤Ë²þ¤á¤Æ¼«¿È¤Î¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡¢Âà¼ÒÈ¯É½¤Ë¶»Ãæ¡È¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨11Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë±ÊÅç¥¢¥Ê¤ÏÄ¹Ç¯¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¡Ö2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢11Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹