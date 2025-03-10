2·î¤Î·§ËÜ¸©Æâ¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¤Ï1Ç¯3¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉéºÄ³Û¤¬10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿ÅÝ»º¤¬È¯À¸¤·¡¢·ï¿ô¡¢ÉéºÄÁí³Û¤È¤â¤ËÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤è¤êÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÅìµþ·ÐºÑ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î¡¢¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÉéºÄ1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÅÝ»º¤Ï7·ï¤ÇÉéºÄÁí³Û¤Ï22²¯5500Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤¦¤Á·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Î°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¸æ¹¬²ñ¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢ÉéºÄ³Û19²¯6200Ëü±ß¤Ç¡¢1Ç¯3¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉéºÄ10²¯±ß°Ê¾å¤ÎÂç·¿ÅÝ»º¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¸æ¹¬²ñ°Ê³°¤Ï¡¢ÉéºÄ1