【TETRIS THE GRAND MASTER 4 -ABSOLUTE EYE-】 発売日・価格:未定 アリカは3月10日、「TETRIS THE GRAND MASTER 4 -ABSOLUTE EYE-(以下、TGM4)」のSteamストアページをプレオープンした。 本作は、1998年に登場したアクションパズルゲー厶「TETRIS THE GRAND MASTER」シリーズの最新タイトル。2005年にリリースされた「TETRIS THE GRAND MASTER 3 -TERROR