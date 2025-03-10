¿À¿¦¤ò°éÀ®¤¹¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Î»ÜÀß¤ÇÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿À¿¦°éÀ®¤¹¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¸¦½¤½ê¤ÇÂ´¶È¼°2Ç¯´ÖÁ´ÎÀÀ©¤Çº×¼°ºîË¡³Ø¤Ó °ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¼Â½¬¤·¤¿3¿ÍÂ´¶È¸å¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿À¼Ò¤Ø »°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ë¤¢¤ë¿ÀµÜ¸¦½¤½ê¤Ï¿À¿¦¤ò°éÀ®¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ç¡¢10Æü¤Ï½¤ÍÜ¤ò½ª¤¨¤¿3¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬Â´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¦½¤½ê¤Ï2Ç¯´Ö¤ÎÁ´ÎÀÀ©¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏËèÄ«6»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢²ÐÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Çº×¼°ºîË¡¤Ê¤É¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¡¢»Ä¤ê¤Î3Æü¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç