Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯3·î10Æü¡Á3·î16Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë ¥ß¥Ã¥¯¥¹¼çµÁ¤Ç¡ª¤¤¤í¤¤¤íº®¤¼¤Æ¤ß¤ë¡£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤¢¤Ê¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡É¡È¤¢¤Ê¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥»¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ö¥ì¤¬¿´ÇÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Î¥Ù¡¼