Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¤¬YouTube¡ÖABEMA³ÊÆ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£3·î30Æü¤Ë¹áÀî¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN.50¡×¤Ç¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¸½Æ±µé²¦¼Ô¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤Î¥¸¥à¤Ç¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¤Î·Î¸Å¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÂÐÃÌ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¡Ö¼¡¤Ë¼é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÀéÍµ¡×¤È¥°ー¥Ñ¥ó¥Á ºòÇ¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¥Õ¥§¥¶ーµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤¿»àÆ®¤ò·«¤ê¹­