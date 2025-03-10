¥­¥ã¥ó¥×25ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢¤±¤óÀ©¤Ç¤Îµ¢ÎÝ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÂ¤é¤»¤¿Êá¼ê¤È¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤ËÃÆÆ»¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥é¥×¥½¡¼¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¿ôÃÍ¤òÂ¬¤ê¤Ê¤¬¤éÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢2¥·¡¼¥à¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨21µå¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¥é¥Ü¤Î¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤êÂÇ·âÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Îý½¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Æ1ÎÝÁö¼Ô¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Î¤±¤óÀ©¤Ç¤Îµ¢