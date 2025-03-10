3·î8Æü¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ÊEXILE/»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÈ±Ã»È±¥Ø¥¢¤Î¼«»£¤êSHOT¤â¸ø³«´äÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖThank you MATE¡×¡ÖBirthday Thank U Party in Tokyo¡×¡Ö#phonenumber¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥­¥ã¥á¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÇú¥¤