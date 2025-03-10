ÇÐÍ¥¤Î³Þ¾¾¾­¡Ê32¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó10Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£³Þ¾¾¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥®¥ã¥ë¤Á¤ã¤ß¥Ñ¥¤¥»¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¡¢¥°¥é¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢³Þ¾¾¤¬¡Ö¥®¥ã¥ë¤Á¤ã¤ß¥Ñ¥¤¥»¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡Ö¤¢¤¶¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³¨Ê¸»ú¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Â¾¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¡£¤¨