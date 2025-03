Bleeping Computerは3月6日(米国時間)、「Microsoft 365 apps will prompt users to back up files in OneDrive」において、Microsoftは3月中旬からMicrosoft 365ユーザーにOneDriveへのバックアップを促すと伝えた。これはMicrosoft 365メッセージセンターの「MC1024398」(要ログイン)にて発表された。Word、Excel、PowerPointの使用時に通知が表示されるようになり、「OneDriveへの既知のフォルダー移動(KFM: Known Folder Move)