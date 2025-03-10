¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤òÈ¯¸«¡£¤Û¤É¤è¤¤½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç½ñ¤­¤ä¤¹¤¯¡¢100±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾å¼Á¤µ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¡¢¤É¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½ñ¤­Ì£¤ÇÊ¸»ú¤¬¤«¤¹¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â»È¤¤¿´ÃÏ¤âÂçËþÂ­¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ê¥¹¥é¡¼¥Ô¥£¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡¢ÄãÇ´ÅÙ¡¢¹õ¡¢0.7mm¡Ë²Á³Ê¡§¡ï110