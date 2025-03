TOMORROW X TOGETHERが3月7日〜9日、韓国・仁川のインスパイアアリーナでワールドツアー<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : PROMISE」-EP .2- IN INCHEON>を開催、大盛況のうちに幕を閉じた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆TOMORROW X TOGETHER (トゥモロー バイ トゥギャザー) 画像<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : PROMISE」-EP .2- IN INCHEON>では、26曲のセットリストにダブルアンコール4