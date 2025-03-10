¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÏÂÊÁ¤Î¤ì¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÍõÀ÷¤áÉ÷¤Î¿§¤ÈÌÊº®¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ÇÈ´·²¤Ë¹â¸«¤¨♡¤µ¤é¤ËÀöÂõ¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤ËË¥À½¤âÃúÇ«¤Ç¤¹¡ªÊÌÇä¤ê¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤òÄÌ¤¹ÉôÊ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ÆÊØÍø¡£ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¤ªÉô²°ºî¤ê¤ä¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ý¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§ÏÂÊÁ¤Î¤ì¤ó¡ÊÌó85cm¡ß40cm¡¢Ëã¤ÎÍÕ¡¢¼·Êõ¡Ë²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§85cm