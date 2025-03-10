¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB3¡¢¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Î2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ï10Æü¸½ºß¡¢31¾¡7ÇÔ¤ÇB3¡¦3°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¥Áー¥à¤Î»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î8°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆB3¤Î¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Èー