Âè1²ó¡Ú¡ÖÇò¤¤·ß¤Î¤è¤¦¤ËÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖB-29¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬îð¶ý¤Î¤è¤¦¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¡×¡ÄÍ­Ì¾ºî²È¤¿¤Á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÅìµþÂç¶õ½±¡×¤Îµ­²±¡Û¤òÆÉ¤à3·î10Æü¤Î¡ÖÅìµþÂç¶õ½±¡×¤Ï¡¢Åìµþ¤¬¼õ¤±¤¿ºÇ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¶õ½±¤Ç¤¢¤ë¡£²È²°¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÅìµþ¤Î²¼Ä®ÃÏ¶è¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿B-29¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë50¥­¥í¤Î¾Æ°ÐÃÆ¤ò4¥«½ê¤ËÅê²¼¤·¡¢È¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤òÌÀ¤«¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®·¿¤ÎÌý»é¾Æ°ÐÃÆ¤òÅê²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½ÕÀè¤Î¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¤¿±ê¤ÏÌó27Ëü¸Í¤Î²È²°¤ò¾Æ¤­¿Ô¤¯¤·¡¢