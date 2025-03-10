USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.499.8313.048.56 1MO12.058.7912.268.26 3MO11.057.9511.267.68 6MO10.677.7110.927.71 9MO10.397.6910.707.82 1YR10.137.6110.507.87 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.6710.508.75 1MO12.3310.368.25 3MO11