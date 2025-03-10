ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¤Þ¤È¤â¤Ê²ÈÄíÀ¸³è¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÀÐ¸¶¤ÎºÊ¤Ï12ºÐ²¼¤Î°å»Õ¡£É×ÉØ¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ï¡Ö°ì½ï¡×¤À¤È¸À¤¤¡Ö¡ÊÀÐ¸¶¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ë²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ð¥«¤À¤·¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Éã¤Ïºî²È¤Ç¸µÅÔÃÎ»ö¤ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤À¤¬¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¤Þ¤È¤â¤Ê²ÈÄíÀ¸³è¤Ê¤ó¤Æ