¡ÖMr. CHEESECAKE¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¡ØGINZA SIX¡Ù¤Ë4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£GINZA SIXÅ¹¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ä¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡È¥ß¥¹¥Á¡É½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë4·î¥ª¡¼¥×¥ó2018Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖMr. CHEESECAKE¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó½Ð¿È¤ÎÅÄÂ¼¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤«¤ÄÑ³¤¤¸ý¤É¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£