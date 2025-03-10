2024Ç¯4·î²¼½Üº¢¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÆâ¤ÇÅö»þ69ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò·ý¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ±Ç¯6·î¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î²òÂÎ¹©¤Î57ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÉÙ»Î·Ù»¡½ð ½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç2025Ç¯3·î10Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÂÄÅ»ÔÂçÄÍ¤Î²òÂÎ¹©¤ÎÃË(57)¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2024Ç¯4·î²¼½Üº¢¡¢ÉÙ»Î»ÔÆâ¤ÇÅö»þ69ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤··ý¤Ç²¥ÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ±Ç¯6·î¤Ë