¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð(»ñÎÁ) ¹â¾¾»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Î¿åÅÄ¥Ð¥ë¥Ö1¸Ä¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê69¡Ë¤¬ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç10Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï9Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¶á¤¯¤Î¤¢¤¼Æ»¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿åÌç¥Ð¥ë¥Ö1¸Ä¡¢»þ²Á8000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÅÄ¤ó¤Ü¤Î½êÍ­¼Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê64¡Ë¤ÎÃÎ¿Í¤¬¥Ð¥ë¥Ö¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò¸«³Ý¤±¤ÆÃËÀ­¤ËÏ¢Íí¡£ÃËÀ­¤¬·Ù»¡¤Ë¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë