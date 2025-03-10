Client-side Development¤Ï3·î4Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖThousands of websites hit by four backdoors in 3rd party JavaScript attack - c/side¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ë¿¯³²¤µ¤ì¤¿1,000¤ÎWordPress¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Thousands of websites hit by four backdoors in 3rd party JavaScript attack - c/side¡û4¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ï1¤Ä¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¥È¥ì¥é¥ó¥¹¤¬